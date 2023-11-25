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        Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası başladı

        Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:21
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        Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası başladı
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        Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        İlçedeki bir otelde organize edilen turnuvaya, 81 iden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Başkanı Murat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beş yıldır bu önemli turnuvada birçok başarılı sporcumuz ortaya çıktı. Paralimpik oyunlarda yarışır hale geldiler. Önemli bu organizasyonu uzun yıllar devam ettirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın ise özel çocukların engelleri nasıl aştığını bugün Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası ile bir kez daha tüm dünyaya duyurduklarını vurguladı.

        Sporun aynı zamanda bir rehabilite aracı olduğunu ifade eden Aydın, "Turnuvada kıyasıya mücadelenin yanında fair play var." dedi.

        Şampiyonaya adı verilen TMPK ile TESYEV kurucu başkanı merhum Kocaömer'i anan Aydın, organizasyonun beş yıldır sponsorluğunu üstlenen vakfa ve mevcut başkanı Aksu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Organizasyon, yarın final mücadeleleriyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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