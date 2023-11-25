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        24 Kasım Öğretmenler Günü'ne görkemli kutlama

        DORE Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Antalya'daki bir otelde gala düzenledi. Özlem Yıldız'ın sunuculuğunu yaptığı galaya manken Ece Gürsel, Tuğba Özay, sunucu Bircan Bali, oyuncu Coşkun Göğen, Yüksel Arıcı, Açelya Elmas, yönetmen Haydar Işık, şarkıcı Tayfun ve Malatya İş insanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş gibi ünlü isimler katıldı. Öğretmenlerin doyasıya eğlendiği gecede şarkıcı Nur Ertürk sahne aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:08
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        24 Kasım Öğretmenler Günü'ne görkemli kutlama
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        DORE Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Antalya'daki bir otelde gala düzenledi. Özlem Yıldız'ın sunuculuğunu yaptığı galaya manken Ece Gürsel, Tuğba Özay, sunucu Bircan Bali, oyuncu Coşkun Göğen, Yüksel Arıcı, Açelya Elmas, yönetmen Haydar Işık, şarkıcı Tayfun ve Malatya İş insanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş gibi ünlü isimler katıldı. Öğretmenlerin doyasıya eğlendiği gecede şarkıcı Nur Ertürk sahne aldı. 

        Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler günü, bir otelde yapılan yemekli galayla kutlandı. Dore Okulları'nın organize ettiği törende ödül töreni de gerçekleştirildi. Gala, violin Güliz Asyalı ve Yıldız Asyalı'nın sahne almasıyla başladı ardından balerin gösterisiyle devam etti. 

        Ödül töreniyle devam eden galada Dore Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu tarafından Konyaaltı Belediye Başkanı Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve tiyatro sanatçısı Yüksel Arıcı'ya, okulun kurucularından Kadir Çitil tarafından oyuncu Coşkun Göğen'e, Genel Müdür Seda Yüceland tarafından gazeteci Muammer Kapucuoğlu'na, Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Sarım Kütük tarafından iş insanı Ahmet Muhtar Kızıltan'a, Çağrı Avcu ve Kadir Çitil tarafından MİAD Başkanı Yunus Akdaş'a ödül verildi. 

        Gecede konuşan Dore Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu, geçen yıl İstanbul'da düzenledikleri Öğretmenler Günü kutlamasını bu yıl Antalya'da yaptıklarını söyledi. Başarılı bir yıl geçirmeye devam ettiklerini ve bunu da birlikte çalıştıkları öğretmenlerle kutlamak istediklerini belirten Avcu, "Öğretmenler, eğitim öğretimin piramitinin başını çekiyor. Onlar olmazsa biz hiçbir şeyiz. Hepsine ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tabii en başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Öğretmenlerimizden sonra tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hepsine minnettarız. Onlar bizim emektarlarımız. Hep birlikte başarılı bir sene geçirmek dileğiyle. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun" dedi.

        Renkli görüntülere ev sahipliği yapan galada Tuğba Özay, Ece Gürsel ve Tayfun şarkı söyledi. Ödül törenin ardından gala gecesi şarkıcı Nur Ertürk'ün sahne almasıyla sona erdi. 

         

        DHA-Eğitim - Türkiye-Antalya / Merkez - DHA

        2023-11-25 15:05:55

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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