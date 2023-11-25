Medikal estetik hekimlerinden 100. Yıl koreografisi

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) düzenlenen "6. Medikal Ulusal Estetik ve Kurslar Kongresi" Antalya'da devam ediyor.

MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş, kongrede yaptığı konuşmada, medikal estetik uygulamalarının sadece Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, hijyen koşulları sağlanmış sağlık kuruluşlarında yapılabileceğini belirtti.

Uygulamalardan doğan bazı olası komplikasyonların geri dönülemez olabileceğini vurgulayan Savaş, "Sorumluluğumuz çok ağır. Estetik gibi geniş ve tanımlamaların yetersiz olduğu bir alandayız. Herkes çok güzel olmak istiyor. Çok sağlıklı olmak istiyor. Biz de hastalarımızı doğru bir şekilde yönlendirmek istiyoruz." dedi.

Sektöre ilginin çok yoğun olduğunu ve pek çok hekimin medikal estetik alanında çalışmak istediğini aktaran Savaş, şu anda tanımlı ve yetki veren bir eğitim programı olmadığı için çalışamadıklarını kaydetti. Savaş, sektörde standardizasyonu sağlamanın, doğru yetkilendirmeyi yapmanın ve alanı tanımlamanın merdiven altı ile mücadelede daha etkin rol oynayacağını ifade etti.

- Hatalı botoks ya da dolguyu bu numaraya bildirin!

Kongrede, legal olmayan ürünlerin, botoks ya da dolgu gibi konularda yapılan hatalı işlemlerin "0543 266 63 78" numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na bildirilmesini istendi.

Kongre çerçevesinde kurulan stantlarda medikal estetik alanındaki ruhsatlı ürünler ve cihazlar tanıtılarak, hekimler bilgilendirildi.

- Hekimlerden "Türk Bayrağıyla 100. Yıl koreografisi"

Atatürk tişörtleri giyen medikal estetik hekimleri de geniş bir alanda Cumhuriyetin 100. Yılı anısına "Türk Bayrağıyla 100. Yıl koreografisi" oluşturdu. Kongre için hazırlanan filmde Cumhuriyetin ilk yüzyılındaki sağlık ve tıp tarihi ele alındı.

MESTDER Yönetim Kurulu Başkanı Savaş ile Yönetim Kurulu üyesi Dr. Yavuz Tunç, vals yaptı.

Kongre, yarın Akıllı İlaç, Komplikasyon, Beslenme, Anti Aging ve Hukuk başlıklı oturumların ardından sona erecek.