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        Otel servisinin üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı

        ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi; 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:25
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        Otel servisinin üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı
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        ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi; 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Manavgat ilçesi Titreyengöl Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağış sırasında 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarını taşıyan Soner Sümer'in kullandığı 07 C 74969 plakalı hareket halindeki otobüsün üzerine Sorgun Ormanı kenarındaki Titreyengöl Caddesi'nden geçerken çam ağacı devrildi. Serviste bulunan 37 otel çalışanından 7'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Olayın, kısa süreli bir hortum nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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