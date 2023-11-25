Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da servis otobüsünün üstüne ağaç devrildi 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da servis otobüsünün üstüne ağaç devrildi 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        İlçede dün gece etkisini göstermeye başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Titreyengöl Caddesi'de otele çalışanlarını taşıyan S.S.'in kullandığı 07 J 74969 plakalı servis otobüsünün üzerine yerinden sökülen bir ağaç devrildi.

        Otobüsün çatısı çökerken, araçtaki 40 otel çalışanından 7'si yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Manavgat'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

        Kaza ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan Sorgun-Titreyengöl yolunun açılması için Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Hayallerimizden biri de Avrupa kupaları
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Hayallerimizden biri de Avrupa kupaları
        MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş: Pandemi merdiven altı estetik uygulamala...
        MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş: Pandemi merdiven altı estetik uygulamala...
        Antalya'da 5 sağlık kuruluşu HIMSS validasyonu almaya hak kazandı
        Antalya'da 5 sağlık kuruluşu HIMSS validasyonu almaya hak kazandı
        Kemer Kaymakamı Solmaz, 83 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Kemer Kaymakamı Solmaz, 83 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü kutlandı
        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü kutlandı
        ALKÜ'nün 2023-2024 akademik yılı açılış töreni yapıldı
        ALKÜ'nün 2023-2024 akademik yılı açılış töreni yapıldı