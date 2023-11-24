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        ALKÜ'nün 2023-2024 akademik yılı açılış töreni yapıldı

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:35 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:19
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        ALKÜ'nün 2023-2024 akademik yılı açılış töreni yapıldı
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        ALKÜ Konaklı Kongre Merkezi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ilk dersi veren AK Parti Antalya Milletvekili eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bilim ve teknolojiye önem verilmesi gerektiğini belirtti.

        Bilimde gelişmenin Türkiye'nin en öncelikli hedeflerinden olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ülke olarak dünyadaki bu değişime ayak uydurmanın ötesinde değişimi yönlendirmeye çalışmaları gerektiğini kaydetti.

        İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulümlerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Avrupa ve Batı ülkelerinin bu zulmü desteklediğini vurguladı.

        ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında yüksek standartlarda eğitim vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Törenin ardından Rektör Türkdoğan tarafından Çavuşoğlu'na Piri Reis tarafından çizilen Alanya Kalesi haritası tablosu hediye edildi.

        Törenin sonunda ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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