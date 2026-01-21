Antalya'da etkili olan fırtınada bir kamyonet devrildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, yolda ilerleyen bir kamyonetin devrilmesine neden oldu.



Kalkan Mahallesi'nden Bezirgan Mahallesi istikametine seyir halinde olan 34 KVM 554 plakalı kamyonet, fırtınanın etkisiyle devrildi.



Araçta bulunan iki kişi, devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı yara almadan atlattı.



Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yol güzergahını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

