        Antalya Haberleri

        Antalya'da etkili olan fırtınada bir kamyonet devrildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, yolda ilerleyen bir kamyonetin devrilmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:47
        Antalya'da etkili olan fırtınada bir kamyonet devrildi
        Antalya'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, yolda ilerleyen bir kamyonetin devrilmesine neden oldu.

        Kalkan Mahallesi'nden Bezirgan Mahallesi istikametine seyir halinde olan 34 KVM 554 plakalı kamyonet, fırtınanın etkisiyle devrildi.

        Araçta bulunan iki kişi, devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı yara almadan atlattı.

        Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yol güzergahını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

