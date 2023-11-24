Kemer Kaymakamı Solmaz, 83 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 83 yaşındaki emekli öğretmen Fahrettin Uçarcı'ya plaket verdi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 83 yaşındaki emekli öğretmen Fahrettin Uçarcı'ya plaket verdi.

Solmaz, Çamyuva Mahallesi'nde oturan Uçarcı'yı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar'ın bulunduğu ziyarette Solmaz, emekli öğretmene eğitime verdiği katkı ve emeklerinden dolayı plaket takdim etti.

Solmaz, öğretmenliği maddi bedelle ölçülmeyecek kadar emek, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çekti.