Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksu'da muhtarlarla buluştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm konusunda çok iyi performans gösterirken turizmden alınan payın tabana da eşit şekilde yayılmasını sağlamak gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksu'da muhtarlarla buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm konusunda çok iyi performans gösterirken turizmden alınan payın tabana da eşit şekilde yayılmasını sağlamak gerektiğini söyledi.

        Ersoy, Antalya'nın Aksu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Antalya'nın turizm ve tarım kenti olduğunu dile getiren Ersoy, sabah Antalya'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldığını ve turizm potansiyelini değerlendirdiklerini kaydetti.

        Bu yılı turizm açısından gerek ülke gerekse Antalya olarak çok iyi geçirdiklerini belirten Ersoy, şunları söyledi:

        "Turizm konusunda Antalya ya da Türkiye olarak çok iyi performans göstermemiz yetmiyor, önemli olan turizmden alınan pasta payının eşit şekilde tabana da yayılmasını sağlamak. Sürdürülebilir bir turizm ekonomisini 12 aya ve mümkünse hem şehrin hem de ülkemizin tamamına yaymak gerekir. Bu bağlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        - Perge Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandı

        Bakan Ersoy, arkeolojik çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatarak, ciddi bütçeler ayırarak kazı çalışmalarının hızlandırılmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

        Aksu'daki Perge Antik Kenti'ni de ziyaret ettiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Perge'de kazı başkanımıza da ne kadar proje üretiyorsa tamamını karşılayacağımızı söyledik. Kısa sürede Perge'nin hızla değiştiğini, gelen turist sayısının iki-üç kat arttığını göreceğiz. Amacımız turisti otelin dışına çıkarıp, ilçe içinde esnafa da faydasını sağlamak."

        Antalya'da 19 noktada kazı çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, turizmdeki yoğun sezonu uzatmak istediklerini kaydetti.

        Bakan Ersoy, toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?

        Benzer Haberler

        13. Antalya Kitap Fuarı açıldı
        13. Antalya Kitap Fuarı açıldı
        Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri
        Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri
        Kemer'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Kemer'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Demre Devlet Hastanesine yeni göz hastalıkları uzmanı atandı
        Demre Devlet Hastanesine yeni göz hastalıkları uzmanı atandı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya'da protesto edildi
        Antalya'da "6. Medikal Ulusal Estetik Kongresi" başladı
        Antalya'da "6. Medikal Ulusal Estetik Kongresi" başladı