Demre Devlet Hastanesine yeni göz hastalıkları uzmanı atandı

Antalya'nın Demre Devlet Hastanesine Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Utku Parlak atandı.

Parlak'ın göreve başlamasıyla poliklinik hizmeti haftanın 5 günü tam zamanlı olarak hizmet verilmeye başlandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2011'de mezun olan 36 yaşındaki Parlak, 2021'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisasını tamamlayarak uzmanlığı aldı.

Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt da yaptığı açıklamada, hastaneye uzman göz doktorunun atanmasının ilçe adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek "İlçemizden diğer ilçelere ve kent merkezine tedavi için gitmeler önemli ölçüde azaldı. Yakın zamanda radyoloji ve psikiyatri uzman hekimlerimiz de göreve başlayacak." ifadelerini kullandı.