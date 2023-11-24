Antalya'da "6. Medikal Ulusal Estetik Kongresi" başladı

Medikal Estetik Derneği'nce (MESTDER) "6. Medikal Ulusal Estetik Kongresi" Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrede MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş, dernek üyeleri ve estetik hekimleri, "merdiven altı" medikal estetik uygulamalarının sağlık sektörü ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı.

MESTDER Başkanı Savaş, buradaki konuşmasında, Sağlık Bakanlığınca onaylı olmayan kaçak, sahte ürün, cihaz ve tıbbı malzeme konusunun medikal estetik alanı için çok ciddi problem oluşturduğunu söyledi.

Onaylı olmayan ürün ve cihazların müdahalesiyle ciddi sağlık riski ve kalıcı hasarlar bırakabildiğinin altını çizen Savaş, "Özellikle pandemiyle birlikte sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan kaçak ve sahte ürün konusu medikal estetik alanı için çok ciddi problem oluşturmakta. Bu tür müdahaleler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıcı hasar bırakabilir. Hem sağlık profesyonellerinin hem de halkımızın bu konuda gerekli özeni ve duyarlılığı göstermesi şarttır." dedi.

Sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılan medikal estetik prosedürlerinin yetkinlik gerektirdiğini ve bunun uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Savaş, medikal estetik uygulamalarında güvenliğin her zaman öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

Medikal estetik uygulamalarının sadece dış görünüş üzerinde değil, aynı zamanda hastanın genel sağlığı, psikoloji, iyilik hali ve yaşam kalitesi üzerinde de olumlu etkiler sağlamasına yardımcı olabildiğini belirten Savaş, şunları dile getirdi:

"Kaliteli bir sağlık hizmeti sunma hasta memnuniyetini artırmada temel bir rol oynar. Tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi medikal estetik uygulamalarında hekim ve hasta arasındaki ilişkide otorite hekimdir. Hastanın dönem dönem gerçekçi olmayan talepleri olabilir. Ya da mantıkla uyuşmayan isteklerde bulunabilir. Bu tür durumları durdurmak, dur diyebilmek, izah etmek, hastanın ruhsal ve bedensel sağlığını riske atmamak hekimin görevidir. Güzellik kişiye özel olmalı, elinde Hollywood starı fotoğrafı ile gelen Scarlett Johansson'a benzemek isteyen, Angelina Jolie dudağı istenler oluyor. Hekimlerin buna 'dur' demesi gerekiyor."

Sağlık turizminin ülke için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Savaş, merdiven altının bu alana da zarar verdiğine dikkati çekti.

MESTDER Başkan Yardımcısı Dr. Alp Mamak ise medikal estetik alanında Türkiye'nin geldiği nokta, alandaki eğitim, kalite yaklaşımı ve uygulamalara yansıması konularını anlattı.

Eğitim ve kalite odaklı bir yaklaşımın, medikal estetik uygulamaların güvenliği, etkinliği ve hasta memnuniyeti açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Mamak, "Medikal estetik işlemlerinin yüzde 99,9 geçicidir. Doğru yerde, doğru ellerde, doğru ürünlerle yapılan işlemler ise hastaya zarar vermeyecektir." diye konuştu.

Kongre 26 Kasım'a kadar devam edecek.