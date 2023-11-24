Antalya ve bağlı illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.

Antalya'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Durmuş Ali Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Salih Kaygusuz, kaymakamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Vali Şahin, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada resim, kompozisyon, şiir kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Vali Şahin, hayatını eğitime adamış emekli öğretmenler Nesrin Var ve Muzaffer Kaya'ya "Hizmet Şeref Belgesi" verdi.

- Muğla

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda bir konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyetin 100'üncü yılında devletin tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdiğini söyledi.

Muğla'da birinci meselenin ve önceliklerinin eğitim, kitap ve geleceğin teminatı çocuklar olduğunu belirten Akbıyık, "Bu anlayışla gerek bir vali gerekse de bir veli olarak tüm varlığımızla sizlerin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehitlik mertebesine erenleri, topluma ışık olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

- Isparta

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salon'da düzenlenen etkinlikte aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Törende 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, milli eğitim müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

- Burdur

Burdur'daki törende İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonunda devam eden programda bir konuşma yapan Özdemirci, öğretmenlik mesleğinin bir neslin damarlarında yer alan umuda, sevgiye, saygıya ve insan olmaya dair alınan nefes gibi olduğunu söyledi.

Vatan için şartlar ne olursa olsun mücadele etmek olduğunu belirten Özdemirci, "Zamansız ve mekansız hizmet vermektir. Ömür boyu öğrenci kalmak, öğretirken öğrenmektir." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programda adaylığı kalkan öğretmenler, Türk bayrağına el basarak yemin etti. Program, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından sona erdi.