İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Antalya'da protesto gösterisi düzenlendi.

Kumluca ilçesinde Kumluca Dayanışma Platformu tarafından organize edilen ve çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiği "Büyük Gazze Mitingi" gerçekleştirildi.

Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan miting İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Mitingde konuşan Kumluca Müftü Vekili Muhammed Emin Emre, yaklaşık 50 gündür Müslüman toprağı Filistin'de İsrail zulmü yaşandığını söyledi.

Hayrat Vakfı Batı Antalya Temsilcisi İsmail Kısa da konuşmasında 1948 yılından bu yana Filistin topraklarında İsrail Devleti tarafından bilinçli olarak, sistematik bir şekilde zulüm yapıldığını ifade etti.

Kumluca'da ayrıca ilçe müftülüğünde görevli din görevlileri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla geliri Filistin'e gönderilmek üzere merkez Eski Cami bahçesinde kermes düzenlendi.