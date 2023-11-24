Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kemer'de Öğretmenler Günü kutlandı

        Kemer ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'de Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kemer ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda devam etti.

        Törende ilçede güne ilişkin şiir, resim, kompozisyon ve öğretmenler arası düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törenlere Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler, öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Demre Devlet Hastanesine yeni göz hastalıkları uzmanı atandı
        Demre Devlet Hastanesine yeni göz hastalıkları uzmanı atandı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya'da protesto edildi
        Antalya'da "6. Medikal Ulusal Estetik Kongresi" başladı
        Antalya'da "6. Medikal Ulusal Estetik Kongresi" başladı
        Antalya ve bağlı illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Antalya ve bağlı illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Türkiye'deki bilişim ve dijital dönüşüm Antalya'da masaya yatırılıyor
        Türkiye'deki bilişim ve dijital dönüşüm Antalya'da masaya yatırılıyor
        İş Bankası turizmcilere yönelik kredi bakiyesini artıracak
        İş Bankası turizmcilere yönelik kredi bakiyesini artıracak