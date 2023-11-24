Kemer'de Öğretmenler Günü kutlandı

Kemer ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda devam etti.

Törende ilçede güne ilişkin şiir, resim, kompozisyon ve öğretmenler arası düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törenlere Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler, öğrenciler katıldı.

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