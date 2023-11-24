Antalya'da 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da katıldığı ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, yerli ve yabancı turizm paydaşlarını bir araya getirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, dünyada turizmin önemli bir büyüme kaydettiğini ve Türkiye'nin de bu büyümede etkin rol oynadığını belirtti.

Türkiye'nin artık süper ligin bir oyuncusu olduğuna işaret eden Yağcı, "Belli bir irtifaya geldik. Orada yolculuğumuzu sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Turizmde fırsatların da risklerin de devam ettiğini kaydeden Yağcı, bunları iyi yönde değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Adımların sektörel gerçekler üzerine atılması gerektiğini aktaran Yağcı, "Tüm sıkıntılara rağmen turizmin büyüyeceğini de tüm raporlar gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl Türkiye'nin yarattığı yeni paradigmada başarısını devam ettirmesi için sektörün kendisine göstereceği öz güven son derece önemli olacak. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye bölgesinde parlayan yıldız olacak." diye konuştu.

- "Türkiye en hızlı toparlanan bir destinasyon"

AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu da Türkiye'nin onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış coğrafyada, dünya tarihine damga vuran arkeolojik varlıkları, doğal zenginlikleri, farklı konseptleri, dünya standartlarının üzerinde hizmet verdiği konaklama işletmeleriyle dünyadaki turizm liderleri arasında yer aldığını söyledi.

Turizmi gücünü insandan alan bir endüstri olarak nitelendiren Kavaloğlu, Türk turizminin gücünün de turizm çalışanları, yatırımcısı, insanın genetik dokusuna kadar işlemiş, geleneksel motiflerle bezenmiş işgücü olduğunu anlattı.

Kavaloğlu, ülkenin turizmdeki başarısında yatırımcıların da önemli rol oynadığına değinerek, "Türkiye çeşitli aralıklarla meydana gelmiş ulusal ve küresel ölçekteki tüm krizleri en üst düzeyde yönetebilmiş, yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen her zaman dünyada en hızlı toparlanan bir destinasyon olmuştur." ifadesini kullandı.

Antalya'nın da ülke turizminin güç kazanmasında önemli paya sahip olduğunun altını çizen Kavaloğlu, "Dünyada en fazla tekrar müşteri oranına sahip otellerimizin yanında, Antalya'mız spor, sağlık, kongre, golf ve doğası ile turistik kaynakları en iyi değerlendiren destinasyondur. Bunu da her yıl alınan uluslararası ödüllerle tescillemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ve turizm gündeminin başında iklim değişikliği konusunun geldiğini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl kongrenin ana temasını 'sürdürülebilir turizm' olarak belirledik. Konaklama işletmeleri için Sürdürülebilir Turizm Programını uygulamaya başladık. Bunu uygulayan ilk sektör ve ilk ülke olmaktan gururluyuz. Tüketici talepleri de göz önünde bulundurulduğunda, yakın dönemde de ülkemizin turizm pazarlamasında önemli yer alacağını düşündüğümüz bu programın en büyük destekçisiyiz."

Kongre, turizm sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erecek.