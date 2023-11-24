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        13. Antalya Kitap Fuarı açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:32
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        13. Antalya Kitap Fuarı açıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

        CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Antalya'da okuyucuları, yazar ve kitaplarla buluşturduğu için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

        Çocukluğundan örnekler vererek kitap okumanın önemini anlatan Başarır, "Kitap ve gazete okuyarak büyüdüm. O zamanlar kitap almak kolaydı, şimdi kağıt pahalı, yatırım yapmak çok zor. Bir kitap 250 lira ama mutlaka ki bir kitap alacağız ve çocuklarımıza hediye edeceğiz, etmeliyiz. Daha aydınlık bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kentte 10 gün boyunca kitap şöleni yaşanacağını, fuarda 263 yazar ve 204 ulusal ve uluslararası yayınevinin vatandaşla buluşacağını anlattı.

        2010 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde, Antalyalı kitapseverleri yazarlarla buluşturmak amacıyla ilk kitap fuarını düzenlediğini hatırlatan Böcek, "Aradan geçen 12 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızda 1 milyon 9 bin ziyaretçi ile Türkiye rekorunu kırdık." diye konuştu.

        Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit ise insanın bedenen beslendiği gibi ruhunun da beslenmesi gerektiğini dile getirerek, bununda kitap okumakla mümkün olacağını kaydetti.

        Konuşmalarının ardından fuarın açılışı yapıldı ve stantlar gezildi.

        CHP Grup Başkanvekili Başarır "Mafya-Siyaset-Ticaret" adlı kendi yazdığı kitabı imzalayarak Muhittin Böcek’e hediye etti. Böcek de "2. Yaşam Siyaset ve İhanet" isimli kitaplarını imzalayarak Başarır'a takdim etti.

        Başarır ve Böcek, ayrıca okurları için de kitaplarını imzaladı.

        Fuar, 3 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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