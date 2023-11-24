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        Antalya'da 5 sağlık kuruluşu HIMSS validasyonu almaya hak kazandı

        Antalya'daki 5 sağlık kuruluşunun Türkiye'nin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) validasyonunu almaya hak kazandığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:42
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        Antalya'da 5 sağlık kuruluşu HIMSS validasyonu almaya hak kazandı
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        Antalya'daki 5 sağlık kuruluşunun Türkiye'nin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) validasyonunu almaya hak kazandığı açıklandı.

        Antalya Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile HIMSS işbirliğinde 22-24 Kasım'da İstanbul'da"2023 HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı" düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, Bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını hedefleyen organizasyonda sağlık kurumlarının dijitalleşme süreçleri ve gelişen teknolojilerin kullanım alanlarının değerlendirildiği vurgulandı.

        Türkiye'de 65 hastane ve 21 ağız ve diş sağlığı tesisi HIMSS validasyonuna sahip olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Antalya'da da Akseki Devlet Hastanesi ile Kumluca Devlet Hastanesi Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme (EMRAM) 6, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de O-EMRAM Seviye 6 validasyonu almayı hak kazanmıştır. Konferansta, il müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan ve kurum temsilcilerine validasyon belgeleri takdim edildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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