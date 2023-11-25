MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş: Pandemi merdiven altı estetik uygulamalarını artırdı MEDİKALEstetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, medikal estetik alanında merdiven altının çığ gibi büyüdüğünü ve pandemi döneminde bu alana giren kaçak ve sahte ürün sayısının artışa geçtiğini söyledi.

MEDİKALEstetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, medikal estetik alanında merdiven altının çığ gibi büyüdüğünü ve pandemi döneminde bu alana giren kaçak ve sahte ürün sayısının artışa geçtiğini söyledi.

6. Ulusal Medikal Estetik ve Kurslar Kongresi, Antalya'nın turizm beldesi Belek'te devam ediyor. 23-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede Medikal Estetik Tıp Derneği´nin küresel bilimsel misyonuna uygun şekilde konusunda deneyimli ve popüler konuşmacılar yer alıyor.

'Merdiven altı medikal estetik uygulamaların' sağlık sektörü ve buna bağlı olarak toplum sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan kongrede denetimsiz ortamın düzeltilmesine yönelik kararlılığa vurgu yapılıyor.

Kongre kapsamında Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, Medikal Estetik Hekimi Dr. Alp Mamak ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Bora Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ: PANDEMİ BU ALANA GİREN KAÇAK, SAHTE ÜRÜN SAYISINI ÇOK FAZLA ARTTIRDI

Kongre çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan MESTDER Başkanı Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, MESTDER´in merdiven altı estetik uygulamaları sorununda üstlendiği rol ve medikal estetik alanındaki yasal düzenlemelere değindi. En önemli misyonlarından birinin merdiven altının karşısında durarak sektörün kaliteli hizmetinin sürdürebilmek olduğunu belirten Savaş, "Merdiven altıyla bir mücadele başlatıyoruz. Özellikle ruhsatlandırmalar konusunda öncülük bizim de önceliğimiz olan bir konudur. Son dönemlerde merdiven altı kavramı çok fazla girdi. Pandemi bu alana giren kaçak, sahte ürün sayısını çok fazla artırdı" dedi.

'MERDİVEN ALTI ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEKTE'

Merdiven altını doğru tanımlamak gerektiğinin altını çizen Savaş, 'Eskiden daha izbe yerler, kuytu ve tabelasız yerler merdiven altıyken bugün merdiven altının 3 farklı ayağı var. Bunlardan bir tanesi hizmetin verildiği yer. Bir sağlık kuruluşu mu? Ruhsatlı bir sağlık kuruluşu mu? İlk ayak bu. Öncelik bunun olması. Beraberinde yetkin ve alanında deneyimli bir hekim tarafından mı yapılıyor? Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hekim uygulaması mıdır? Uygulayıcının bu alan için bir yetkinliğinin olması gerekiyor. Bir diğer ayak ise kullanılan ürünler ve cihazlar. Bunların yine Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince ruhsatlandırılmış ürünler olması gerekiyor ki halk sağlığı açısından geri dönüşümsüz zararlar, problemler yaşamayalım. Şu anda karşımıza sıklıkla kaçak, sahte ürün konusu çıkmakta. Merdiven altı çığ gibi büyümekte" diye konuştu.

ÖZCAN: HER BİREYİN KENDİ BENZERSİZ GÜZELLİK ANLAYIŞINA ODAKLANMALI

Güzellik ve estetik algısının zamanla değişebilen, kültürel ve toplumsal faktörlere göre şekillenen bir kavram olduğunu dile getiren Dr. Bora Özcan ise "Değişen trendler, medya etkisi ve sosyal normlar, insanların güzellik anlayışlarını etkiliyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak, insanlar güzellikle ilgili değişen normlara uyum sağlama eğilimindeler. Önemli olan, her bireyin kendi benzersiz güzellik anlayışına ve ihtiyaçlarına odaklanmak, onları daha mutlu ve kendine güvenen bir hale getirmektir" dedi.

'HASTAYI İKNA EDEMİYORSANIZ SİZE BU İŞLEMİ YAPTIRMIYOR VE BU SEFER MERDİVEN ALTINA KAYIYOR'

Hastalarının istediklerini yapmaları durumunda tek tip insan modelini geliştirdiklerini kaydeden Medikal Estetik Hekimi Dr. Özcan, "Burada aslında bizim yaptığımız işlem bir tedavi ve şunu yapmamız gerekiyor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak bir iyileştirmemiz gerekiyor. Hastayı burada doğru yönlendirirseniz eğer aslında onu da tedavi ediyorsunuz. Yaşlanmayı geciktirmek aslında buradaki ana faktör. Kişinin kendi yüzünde ufak dokunuşlarla ufak değişiklikler yaparak onun daha huzurlu, daha mutlu, daha iyi görünür bir seviyeye getirirseniz bu olayı yönetebiliyorsunuz. Burada asıl konu sizin hastayı nasıl yönlendirdiğiniz ve onu ikna edebilmeniz. Eğer hastayı ikna edemiyorsanız size bu işlemi yaptırmıyor ve bu sefer merdiven altına kayıyor ve orada yaptırıyor. Burada merdiven altının tehlikelerini ve doğru bilgilendirmek gerekiyor. Sektör giderek büyüyor ve büyüyen sektör içerisinde bu tür şeyler daha fazla görülmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

MAMAK: ETİK KONULAR ÇOK ÖNEMLİ

Medikal estetik alanında Türkiye´nin geldiği nokta, alandaki eğitim ve kalite yaklaşımının tedavi ve uygulamalara yansıması konularına değinen Medikal Estetik Hekimi Dr. Alp Mamak da iyi bir eğitim ve kalite odaklı yaklaşımın, hijyenik koşulların ve sterilizasyonun sağlanması, güvenilir ürünlerin kullanımı ve prosedürlerin güvenliğini artırmak için gereken tüm standartların takip edilmesini içereceğini belirtti. Dr. Mamak, "Eğitimli bir yaklaşım, mesleki etik prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve hastanın çıkarlarını her zaman gözetmeyi içerir. Hasta gizliliği, onay alınması ve doğru bilgilendirme gibi etik konular çok önemli" dedi.

Dr. Mamak, "Bir şeyi sayıca çok arttırdığınız zaman ve ulaşılabilirlikle beraber halen ulaşamayan bir kitle varken merdiven altına daha kolay itersiniz. Estetik uygulamasının 3 noktada yapabilirsiniz. Yalnızca muayenene, polikliniklerde ve hastanelerde bunların dışında hiçbir yerde medikal estetik uygulaması hekim dahi olsa merdiven altı diye adlandırdığımız uygulama tarzıdır. İllegal şartlarda yani takibinin yapılamayacağı şartlarda, tıbbi atık sözleşmesinin olmadığı şartlarda, yapılan her türlü işlem illegal sayılır. Toplam 3 yerde icra edilebilir" diye konuştu.

DHA-Sağlık - Türkiye-Antalya / Merkez - DHA

2023-11-25 09:23:31