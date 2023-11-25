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        Rixos Mısır'da yılbaşı programı belli oldu

        MISIR'ın gözde tatil merkezleri Sharm El Sheikh ve Hurghada'da bulunan Rixos otelleri, yılbaşı programını duyurdu. Misafirleri eğlence dolu bir programın beklediği ifade edilen açıklamada, "Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh ve Rixos Premium Magawish Suites & Villas'ta konserler, DJ performansları ve daha fazlasıyla dolu bir yeniyıl eğlencesi hazırlandı" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:50
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        Rixos Mısır'da yılbaşı programı belli oldu
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        MISIR'ın gözde tatil merkezleri Sharm El Sheikh ve Hurghada'da bulunan Rixos otelleri, yılbaşı programını duyurdu. Misafirleri eğlence dolu bir programın beklediği ifade edilen açıklamada, "Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh ve Rixos Premium Magawish Suites & Villas'ta konserler, DJ performansları ve daha fazlasıyla dolu bir yeniyıl eğlencesi hazırlandı" denildi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Rixos Premium Seagate hem yetişkinler hem de çocuklar için çok farklı gösteri ve etkinlikleri 30 Aralık - 6 Ocak  boyunca misafirlerine sunuyor. 31 Aralık yılbası gecesi dünyaca ünlü Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo grubu, ünlü Rumen sarkıcı Inna ve DJ Deniz Koyu sahne alacak. 4 Ocak'ta Atomic Girls grubu, 6 Ocak'ta ise Top Hit Bands ve dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter misafirlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        "Rixos Sharm El Sheikh'te yılbaşı haftasını geçirecek olan misafirler, 31 Aralık'ta Fly Project, Atomic Girls, Adgrms, 2 Ocak'ta 2Elements ve Adgrms, 3 Ocak'ta Plastik Funk ve Adgrms, 4 Ocak'ta 2Elements ve Plastik Funk, 6 Ocak'ta ise Inna ve Deniz Koyu'nun sahne performanslarına tanık olacak.

        "Aynı zamanda Zumba- fitness eğitmenleri Sergey Pobegalov ve Sergey Oleynikov'da 30 Aralık- 7 Ocak arasında her iki otelde yapacakları spor etkinlikleriyle misafirlerin yeni yıla zinde bir baslangıç yapmalarına yardımcı olacak.

        "Rixos Premium Magawish Suites & Villas bu yılbaşında misafirlerini eğlendirerek dinlendiriyor. 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlü sarkıcı Faydee, Top Hit Bands ve 2Elements'in sahne alacağı otelde, 6 Ocak'da ise Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo ve Plastik Funk misafirlere dopdolu bir yılbaşı haftası vaat ediyor. Zumba eğitmeni Hender Corredor'da 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında zumba ve fitness programları ile misafirlerle birlikte olacak."

        12 ay boyunca denize girilebilen Sharm El Sheikh ve Hurghada'ya, vizesiz olarak Antalya ve İstanbul'dan direkt uçuşlar bulunuyor.

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya / Merkez - DHA

        2023-11-25 13:42:07

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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