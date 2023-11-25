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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Serik'te muhtarlarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Serik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:27
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Serik'te muhtarlarla buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Serik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Ersoy, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, dün Aksu'da muhtarlarla bir toplantı yaptığını hatırlatarak, ilçelerin sorunlarını, taleplerini kendilerinden dinleyerek, yatırım programlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına ilgilendiren her konuda kentin evladı olarak yardımcı olduklarını ifade eden Ersoy, diğer bakanlıklarla ilgili sorun ve talepleri de inceleyerek ilgili bakanlara aktardıklarını bildirdi.

        Ersoy, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu belirterek, turizmi geniş kitlelere yaymak, çeşitlendirmek, sezonu uzatmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Antalya'da 19 noktada arkeolojik kazılar yapıldığını aktaran Ersoy, buralara ciddi kaynaklar ayırarak çalışmaların hızlanmasına katkı sağladıklarını söyledi. Kısa vadede bu çalışmaların kente nitelikli turistin gelmesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Ersoy, "Turizm iyi olursa istihdam iyi olur, esnaf iyi iş yapar, tarımda üretici alıcı bulur. Zincirleme bir etki yaratıyor." dedi.

        Çavuşoğlu da sık sık muhtarlarla, mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

        Sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuklarını, onları dinlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, şehrin sorunlarına çözüm önerileriyle yaklaştıklarını anlattı.

        Toplantıda Bakan Ersoy ile Çavuşoğlu, muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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