Özgür Özel: Vefalı bir değişim öngörüyorum ANTALYA´daCHP'nin 38'inci Olağan İl Kongresi´ne katılan CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, seçimi kaybetmenin nedenini sadece Kılıçdaroğlu'na indirgemenin haksızlık olacağını, bu nedenle vefalı bir değişim öngördüğünü söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan ise "Türkiye´de Yeşil Sol Parti, HDP, devrimciler ve demokratlarla yan yana gelmediğiniz müddetçe iktidar da hayaldir" dedi.

ANTALYA´daCHP'nin 38'inci Olağan İl Kongresi´ne katılan CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, seçimi kaybetmenin nedenini sadece Kılıçdaroğlu'na indirgemenin haksızlık olacağını, bu nedenle vefalı bir değişim öngördüğünü söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan ise "Türkiye´de Yeşil Sol Parti, HDP, devrimciler ve demokratlarla yan yana gelmediğiniz müddetçe iktidar da hayaldir" dedi.

CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan, CHP milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, diğer illerin belediye ve ilçe başkanları, eski milletvekilleri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede mevcut il başkanı Nuri Cengiz ve eski milletvekili Nail Kamacı CHP Antalya İl Başkanı olmak için yarıştı. CHP İl Başkanlığı adaylığını açıklayan Altan Ayaz´ın delege listesini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle adaylığı kabul edilmedi.

ÖZEL'DEN `DEĞİŞİM´ ÇAĞRISI

Kongre öncesi Özgür Özel imzalı `Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi´ adlı kitap, görevliler tarafından önce delegelerin sandalyelerine bırakıldı, ardından toplatıldı. Bir süre sonra kitaplar, yine görevliler tarafından sandalyelere bırakıldı. Kongreye katılan Özgür Özel, yaptığı konuşmada, partisinin iktidara gelmesi için gece gündüz çalıştığını, ancak her seçimde istedikleri oyu alamadıklarını, iktidar olamadıklarını söyledi. CHP´de artık öz eleştiri yapılması, hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, düşüncelerini partinin yetkili organlarında ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığını, ancak beklediği yanıtı alamadığını aktardı. Seçimi kaybetmenin nedenini sadece Kılıçdaroğlu'na indirgemenin haksızlık olacağını, bu nedenle vefalı bir değişim öngördüğünü belirten Özgür Özel, öncelikle parti içindeki temel sorunların belirlenmesi gerektiğini vurguladı. CHP'nin cesur ve kararlı bir parti olması gerektiğini belirten Özel, CHP'nin, nerede duracağına 'Ben şuna yakın durmalıyım, buna çok yaklaşırsam şunları da kızdırmayayım' diyerek karar veren bir parti olmaması gerektiğini söyledi. CHP'nin duracağı yeri siyasal pozisyonuna göre belirlemesi gerektiğini aktaran Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce temel sorununu tespit etmek durumundayız. Bu seçimlerde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterildiği seçimdeki 52´ye 48 dengesi, Cumhurbaşkanlığının baskın seçimle belirlendiği 2018´deki 52´ye 48 dengesi, hatta tek adam rejimine geçilen referandumdaki 52´ye 48 dengesi, 2019 yerel seçimlerindeki il genel meclisi oylarındaki 52´ye 48 dengesi, ikinci tura kalmasını sağladığımız seçimde yine yüzde 52´ye 48 olarak gerçekleşti. Demek ki yapısal sorunumuz var. Değişim tartışmaları başladığında önce şunu söyledim; `Bir değişim gerekir, kendi özeleştirimizi yapmak durumundayız. Eğer fedakarlık yapmam gerekiyorsa fedakarlık, sorumluluk almam gerekiyorsa sorumluluk alacağım.´ Dedim ki, `Kaybeden takımda santrafor oynayacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim.´ Eğer derseniz ki, `Özgür gözümüzün önünde büyüdün sen, çok oynadın, birazcık yeter, otur. Yok orta saha, kale kaleye. Artık oynamayacaksın Özgür, top toplayacaksın, top topla.' Ama diyorsanız ki 'Özgür biz sana inanıyoruz, sana güveniyoruz, geç takımın başına', ben ona da varım" dedi.

`BU PARTİYİ İKTİDAR YAPALIM´

Özgür Özel, parti içinde görev yaptığı sürece görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini hatırlattı. Değişim sürecinde Antalyalı delegelerden destek isteyen Özel, "Eğer derseniz, 'Hadi Özgür, görev sende', ben bu takımı şampiyon yaparım, ben bu partiyi sizinle birlikte iktidar yaparım. Ben bu partiyi sizinle birlikte ayağa kaldırırım. Hadi kalkın ayağa kalkın ve bu partiyi iktidar yapalım. Ben size güveniyorum, size inanıyorum" diye konuştu.

`YEŞİL SOL PARTİ VE HDP´LİLERLE YAN YANA GELMEDİĞİMİZ MÜDDETÇE İKTİDAR HAYALDİR´

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan, Türkiye´nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi´nin iktidar olamamasının ana nedenlerini sorgulamadan Sol Sosyalist Hareketi devrimcilerini bizimle buluşturmadığımız sürece iktidar olabilmemizin imkanı olmadığını hepimiz de görmekteyiz. Saadet Partisi ile ittifak yapabilme olanağımızı hayal edebilir miydik? İYİ Parti ile yan yana yürüyebileceğimi hayal edemezdim. Ben devrimci kimliği olan, inancı olan demokratik bir hayatı görmek için 45 yılımı veren bir insanım. Bunları bu partinin yöneticileri sağladı. Bu partinin genel başkanının katkısı tartışılamaz. Türkiye´de Yeşil Sol Parti, HDP, devrimciler ve demokratlarla yan yana gelmediğiniz müddetçe iktidar da hayaldir. Bir iktidar 25 yıldır oy artırır mı? Muhalefet oy düşürür mü yahu. Bunu sorgulamak bizim işimiz değil mi? Mesele 'Kemal gitsin, Ahmet gelsin' meselesi değildir. Sorunu bilen derinlikli, analitik, sosyolojik incelememiz gerekmiyor mu? AK Parti´yi de Tayyip Erdoğan´ı da incelememiz gerekiyor. Ülkede yaşayan mağdur edilmiş sistem dışına itilmiş Kürtlerle buluşacak politikaları üretmediğimiz müddetçe başarısızlık kaçınılmazdır. Buradan Selahattin Demirtaş´ı saygıyla anıyorum. Buradan Selahattin Demirtaş´a selam gönderiyorum. Mücadelesi yarım kalmış bütün yoldaşlarıma selam gönderiyorum" dedi.

YENİ İL BAŞKANI KAMACI

Parti delegelerinin konuşmasının ardından il başkanı adayları Nuri Cengiz ve Nail Kamacı kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Oy kullanma 16.30 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşti. Sürenin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre 390 oy alan Nail Kamacı seçimi kazandı. Nuri Cengiz ise 208 oy aldı.