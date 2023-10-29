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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 500 dronla gökyüzünde gösteri

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100´üncü yılı dron gösterisi ve Sefo konseriyle kutlandı. Yaklaşık 500 dronla gökyüzünde yapılan gösteri ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:25
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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 500 dronla gökyüzünde gösteri
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100´üncü yılı dron gösterisi ve Sefo konseriyle kutlandı. Yaklaşık 500 dronla gökyüzünde yapılan gösteri ilgiyle izlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı için Alanya'da düzenlediği kutlama programı, DJ performansı, dron gösterisi ve Sefo konseriyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. DJ performansıyla başlayan etkinlik, dron gösterisiyle devam etti. Yaklaşık 500 dron gökyüzünde, 100'üncü Yıl logosu, Atatürk silüeti, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi, Atatürk imzası ve Türk bayrağı sembollerini oluşturdu. Etkinliğe katılanlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından Sefo sevilen parçalarını seslendirdi.

        'UMUTSUZLUĞA KAPILIRSANIZ AKLINIZA 100 YIL ÖNCESİNİ GETİRİN'

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinlikte şunları söyledi:

        "Yarın Cumhuriyet´i ilan edeceğiz' diyen Atamızın en büyük devrimi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz asırlık bir çınar gibi heybetli ve bir o kadar da genç ve dinamik. Sevgili Alanyalılar ve sevgili gençlerimiz, Atamızın dediği gibi yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Yorulduğunuzda, umutsuzluğa kapıldığınızda hatta vazgeçmek üzere olduğunuzda aklınıza 100 yıl öncesini getirin. Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı düşünün. İşte o an Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda olduğunu anlayacaksınız, göreceksiniz. Yörük evladı Muhittin olarak doğduğum bu topraklarda bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşınızdayım; bunun adıdır Cumhuriyet. Ölüme en yaklaştığım anda hastane koridorlarında bu toprakların yetiştirdiği doktorun 'Kurtaracağız' inadıdır Cumhuriyet. Alanya'da sebze meyve yetiştirmek için ter döken çiftçidir Cumhuriyet. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Sözlerimi Cumhuriyetimizin en önemli şairlerinden Behçet Kemal Çağlar'ın çok sevdiğim sözüyle tamamlamak istiyorum; Ne senden geçeriz ne senin eserinden. Ne Atamızdan geçeriz ne de Cumhuriyet´ten. Yaşasın Cumhuriyet. Sonsuza kadar Cumhuriyet. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet´le kalın, Atatürk ile kalın. Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk´üm diyene."

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