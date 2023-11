Hisarcıklıoğlu: Antalya'ya özel ihtimam göstermemiz lazım

ANTALYATicaretve Sanayi Odası´nın (ATSO) düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödülleri töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Antalya, Türkiye için çok önemli. Antalya büyüyünce Türkiye büyüyor, Antalya sıkıntı yaşarsa Türkiye sıkıntı yaşıyor. O nedenle Antalya´ya özel ihtimam göstermemiz lazım" dedi.

ATSO, 25 yıldır düzenlediği ödül törenini bu yıl Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü yılına özel 'Cumhuriyetin 100. Yıl Ödülleri' ismiyle 11 kategoride düzenliyor. ATSO Konferans Salonu´nda gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ödül alan iş insanları katıldı.

'ANTALYA, ARTIK YALNIZCA BİR ŞEHİRDEN İBARET DEĞİLDİR'

Törende konuşan ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak hedeflerine ulaşmak için büyük bir azimle çalıştıklarını söyledi. Azim ve kararlılıkla, yerel iş dünyasını güçlendirmek ve kalkınmayı sürdürmek için önemli ve büyük adımlar attıklarını söyleyen Başkan Bahar, "ATSO, 141 yıldır var olan, 60 bin üyeye sahip, günde 40 yeni kayıt yapan, Türkiye´nin en büyük 4'üncü oda olma özelliğine sahiptir. Yine İstanbul´dan sonra, en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği, ikinci oda konumundadır. Antalya, artık yalnızca bir şehirden ibaret değildir, aynı zamanda Türkiye'nin turizm başkenti ve kültürel zenginliklerinin kaynağıdır. Uluslararası alanda tanınmış ve ilgi gören bir destinasyondur. Ülkemizin cari açık ile mücadelesinin de tedavisidir, itici gücüdür" dedi.

ATSO yönetimi olarak, Antalya´ya ve Antalyalılara hizmet etmek için bu yola çıktıklarını, ilkleri yapmak için çalıştıklarını belirten Bahar, Antalya bölgesinin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve yerel girişimciliği teşvik etmek için projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Bahar, şehre, çevreye, toplumsal katkı sunmak için çalıştıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Yasal düzenlemelerde iş dünyamızın sesi oluyoruz. Kobi tanımından günübirlik ev kiralama hakkında yapılan kanun tasarısına kadar görüş bildiriyoruz. Tarafımıza iletilen her talebin, her temsilin ve her kararın takipçisi oluyoruz. Yeni yapılaşan bölgelerimizden trafik sorununa, Kaleiçi bölgemizden Kırcami imar planı sorununa kadar, üyelerimizi doğrudan, veya dolaylı yoldan etkileyen, şehir konularında da gündem oluşturarak, yerel yönetimlerle iş birliği halinde çalışıyor ve gelecekte bu ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Bahar, çevreye katkı sunmak için ATSO hizmet binası ve Antalya kültür sanat merkezi çatısına güneş enerjisi sistemi kurarak 250 ton karbondioksit salımını ve yılda 731 adet ağacın kesilmesini de engellemiş olduklarını söyledi.

'ANTALYA´YA ÖZEL İHTİMAM GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ekonomide çeşitli sıkıntılar yaşandığını söyledi. Ekonomik olarak zor günlerden geçildiği dönemlerde iş insanlarının desteklenmesi gerektiğini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde moral ve destek lazım bizlere. Antalya, bu gibi durumlarda bana çok moral veriyor. Turizm ve diğer alanlarda başarıları katladınız. Antalya, sanayi ve tarımda da Türkiye´ye duyurdu ismini. Yat üretiminde dünya markası oldu. Dolayısıyla Antalya, Türkiye için çok önemli. Antalya büyüyünce Türkiye büyüyor, Antalya sıkıntı yaşarsa Türkiye sıkıntı yaşıyor. O nedenle Antalya´ya özel ihtimam göstermemiz lazım" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm sorunlarda Türkiye´nin üstesinden geldiğini belirterek iş insanlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonuyla çalıştıklarını ve tüm sorunları aştıklarını söyledi. Antalya'nın, 2 kişiye bir aracın düştüğü duruma geldiğini de kaydeden Böcek, "Ulaşıma etki eden tüm olumsuzluklara rağmen yaptığımız çalışmalarla kent için ulaşımı rahatlatacağız" dedi.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülenlere ödülleri verildi. 100. Yıl Özel Ödülü ise milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz´a verildi.