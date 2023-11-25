13 yaşında çocuk av tüfeğiyle oynarken kazara annesini vurdu

ANTALYA'nın Kumlucailçesinde 13 yaşındaki A.Ş., av tüfeğiyle oynarken silahın kazara ateş alması soncu karşısında bulunan annesi Y.Ş. göğsünden vurularak hayatını kaybetti. A.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beykonak Mahallesi Resiller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş. av tüfeğiyle oynarken, silahın kazara ateş alması soncu karşısında bulunan annesi Y.Ş. göğsünden vuruldu. Silah sesini duyan ev sakinleri ile komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede göğsünden vurulan anne Y.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kumluca Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ve savcının yaptığı inceleme sonrasında talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na Morgu'na sevk edildi. 13 yaşındaki A.Ş. ile ilgili adli süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.