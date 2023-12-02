Alanyaspor - Konyaspor: 2-2

STAT:AlanyaOba

HAKEMLER: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

ALANYASPOR: Yusuf Karagöz- Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Siston, Cordova (Dk. 58 Eduardo)

KONYASPOR: Bernardoni- Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N´zonzi), Muric (Dk. 64 Prip), Cicaldau (Dk.88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)

GOLLER: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (P) (Alanyaspor) - Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muric (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor) - Novais, Richard (Alanyaspor)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

4'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Efecan Karaca'nın pasıyla topla buluşan Novais'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.

29'uncu dakikada Alanyaspor atağında Novais'in ceza sahasına ortasında Lima'nın kafayla indirdiği topa vuran Cordova, fileleri havalandırdı: 1-0

32'nci dakikada Konyaspor'un sol taraftan atağında Guilherme'nin ceza sahasına ortasında kaleci Yusuf Karagöz topu elinden kaçırdı. Cicaldau topu boş kaleye gönderdi: 1-1

39'uncu dakikada Alanyaspor'un, sol taraftan atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında Cordova, Oğulcan Ülgün'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin penaltı kararı verdi. Penaltı atışında Novais, takımını öne geçirdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakikada Konyaspor'dan Guilherme'nin şutu sonrası Alanyaspor savunmasından dönen topa vuran Muric, skorda eşitliği sağladı: 2-2

62'nci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Oğuz Aydın'ın pasıyla Sisto ceza sahasında topla buluştu. Sisto'nun şutunda top az farkla oyun alanı dışına çıktı.

90+3'üncü dakikada Alanyaspor'un sol kanattan atağında Sisto'nun ceza sahasına ortasında Novais'in kafa vuruşu sonra kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

2023-12-02 16:19:39

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