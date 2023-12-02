Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor - Konyaspor: 2-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor - Konyaspor: 2-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:AlanyaOba

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

        ALANYASPOR: Yusuf Karagöz- Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Siston, Cordova (Dk. 58 Eduardo)

        KONYASPOR: Bernardoni- Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N´zonzi), Muric (Dk. 64 Prip), Cicaldau (Dk.88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)

        GOLLER: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (P) (Alanyaspor) - Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muric (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor) - Novais, Richard (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 14'üncü haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        4'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Efecan Karaca'nın pasıyla topla buluşan Novais'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.

        29'uncu dakikada Alanyaspor atağında Novais'in ceza sahasına ortasında Lima'nın kafayla indirdiği topa vuran Cordova, fileleri havalandırdı: 1-0

        32'nci dakikada Konyaspor'un sol taraftan atağında Guilherme'nin ceza sahasına ortasında kaleci Yusuf Karagöz topu elinden kaçırdı. Cicaldau topu boş kaleye gönderdi: 1-1

        39'uncu dakikada Alanyaspor'un, sol taraftan atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında Cordova, Oğulcan Ülgün'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin penaltı kararı verdi. Penaltı atışında Novais, takımını öne geçirdi: 2-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        52'nci dakikada Konyaspor'dan Guilherme'nin şutu sonrası Alanyaspor savunmasından dönen topa vuran Muric, skorda eşitliği sağladı: 2-2

        62'nci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Oğuz Aydın'ın pasıyla Sisto ceza sahasında topla buluştu. Sisto'nun şutunda top az farkla oyun alanı dışına çıktı.

        90+3'üncü dakikada Alanyaspor'un sol kanattan atağında Sisto'nun ceza sahasına ortasında Novais'in kafa vuruşu sonra kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.

        Karşılaşma 2-2 sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

        2023-12-02 16:19:39

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yıkılan duvarın altında kalan Mihriban'ın annesi, 'Annem, Annem' diye ferya...
        Yıkılan duvarın altında kalan Mihriban'ın annesi, 'Annem, Annem' diye ferya...
        Çapraz organ nakilleri sıra bekleyen hastalara umut oluyor
        Çapraz organ nakilleri sıra bekleyen hastalara umut oluyor
        AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Antalya Bölge Toplantısı, Antalya'da yapı...
        AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Antalya Bölge Toplantısı, Antalya'da yapı...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da ailesinden gizli başladığı güreşte şampiyon oldu
        Antalya'da ailesinden gizli başladığı güreşte şampiyon oldu