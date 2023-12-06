Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Elmalı'da jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmalı'da jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Durmuş Yener İlkokulunda eğitim programı düzenledi.

        Eğitimde, öğrencilere trafik kuralları, önce yaya uygulaması, okul geçidi ve yaya geçidi kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, güvenli şekilde oyun oynama alanları, bisiklet kullanımı, emniyet kemeri, kask, reflektörlü yelek kullanımının önemi ve okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzları konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Antalya turizminde tüm zamanların rekoru
        Antalya turizminde tüm zamanların rekoru
        Antalya'da "Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması" progr...
        Antalya'da "Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması" progr...
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
        Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası