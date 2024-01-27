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        'Kafes-32' operasyonunda 12 tutuklama

        ANTALYA'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda yakalanan suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:10
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        'Kafes-32' operasyonunda 12 tutuklama
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda yakalanan suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, salı günü Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Kafes-32' adı verilen operasyonda Alanya'da 6, Kahramanmaraş'ta 2, Adana'da 2, İstanbul'da 1 ve Nevşehir'de 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Organize suç örgütünün Alanya genelinde iş yerlerini kurşunlayıp, esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettiği, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur kişilerin ikametine silah zoruyla girerek kaçırdığı, internet bankacılığı üzerinden mağdurların hesabındaki parayı kendi hesaplarına geçirdiği ve polise gitmeme konusunda tehdit ettiği, şikayetçilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettiği, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darbettiği ve kaçırdığı, darbettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattığı, kalabalık gruplar halinde gezip, halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada ruhsatsız tabanca, 15 mermi, bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, Alanya'da emniyetteki 3 günlük işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Suç örgütü lideri İsmail Süner ile 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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