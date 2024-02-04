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        Güneş enerjisi sistemini tamir ederken çatıdan düşüp, ağır yaralandı

        ANTALYA'da güneş enerjisi sistemini tamir için çatıya çıkan Kadir Kuşcu (63), ayağının kayması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın girişindeki kapı sundurmasının üzerine düşüp, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:30
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        Güneş enerjisi sistemini tamir ederken çatıdan düşüp, ağır yaralandı
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        ANTALYA'da güneş enerjisi sistemini tamir için çatıya çıkan Kadir Kuşcu (63), ayağının kayması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın girişindeki kapı sundurmasının üzerine düşüp, ağır yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6021. Sokak´taki 2 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Oturduğu binanın çatısındaki bozulan güneş enerjisi sistemini tamir etmeye çalışan Kadir Kuşcu, ayağı kayınca yaklaşık 10 metre yükseklikten kapı girişinin üzerindeki sundurmaya düştü. Sesleri duyan komşuları, Kuşcu'nun yardımına koşup, başının altına kırlent yerleştirdi, ardından da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        APARTMAN BOŞLUĞUNUN PENCERESİNDEN KURTARILDI

        Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Kadir Kuşcu'nun bulunduğu sundurmanın üzerine çıkabilmek için, apartman boşluğunun penceresini kullandı. İlk müdahalesi sundurmada yapılan Kuşcu sedyeye alındı, komşularının da yardımıyla ambulansa taşındı. Kadir Kuşcu, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kadir Kuşcu'nun komşusu Bilal Kurşun, "Ayağı kayıp sundurmanın üzerine düşmüş. Sesleri duyunca biz de hemen yardıma koştuk. Kafasından kan geliyordu ama nefes alıyordu. Hemen ambulansı aradık. Elimizden gelen yardımda bulunduk. Sağlık ekipleriyle birlikte aşağıya indirdik ve ambulansa taşıdık. Tam yere düşseydi Allah korusun ölebilirdi" dedi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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