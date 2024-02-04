Antalya'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emrecan Gökmen'in kullandığı 07 US 137 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 UR 118 plakalı sebze ve meyve yüklü tıra, Çobanlar Mahallesi D-400 kara yolunda arkadan çarptı.

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