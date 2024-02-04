Antalya'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emrecan Gökmen'in kullandığı 07 US 137 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 UR 118 plakalı sebze ve meyve yüklü tıra, Çobanlar Mahallesi D-400 kara yolunda arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç refüje savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet İlker Karateke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Gökmen ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karateke'nin cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan D-400 kara yolunun Mersin-Antalya yönünde araç yoğunluğu oluştu.
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