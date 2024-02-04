Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tütüncü, otogardaki taksicilerle bir araya geldi

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, taksici esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tütüncü, otogardaki taksicilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, taksici esnafını ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya Esnaf Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile Otogar Taksi Durağı'nı ziyaret eden Tütüncü, taksicilere kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi. Taksicilerin istek ve talepleri dinleyen Tütüncü, "Tüm sorunların farkındayız, hepsini tek tek çözeceğiz" dedi.

        Kepez Belediye Başkanlığı sürecinde taksici esnafının hep yanında olduklarını dile getiren Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediyesi için adaylığımız resmi olarak açıklanır açıklanmaz ilk durağımız esnaf odalarımız oldu. İkinci adımımız şoförlerimizin odası oldu. Nakliyeci ve taksici esnafımızla orada buluştuk. Üçüncü durağımızda otogar taksi durağı oldu. Burası her zaman kendi evim gibi oldu. Biz her zaman taksici esnafımızın yanında olduk. Büyükşehir Belediyesinde yine taksici esnafınızın yanı başında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Tütüncü'nün her zaman esnafın yanında olduğunu ve destek verdiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Antalya Otogar Taksi Kooperatif Başkanı Ersin Kahya ise Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanlığı sürecinde taksicileri hep desteklediklerini anlatarak "Bulunduğumuz yer büyükşehir sınırları içinde olmasına rağmen şu an içinde oturduğumuz lokalin hemen hemen yüzde 60'nı, 70'ini Hakan başkanımız sayesinde yaptık. Burası Türkiye’deki en iyi komplekslerden biri. Mescit, çay ocağı, dinlenme alanı ile her şeyiyle dört dörtlük bir lokal oldu. Hakan başkanın otogar taksi üzerinde çok büyük emekleri var." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 177 saat sonra kurtarılan Der...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 177 saat sonra kurtarılan Der...
        Serada 20 lira olan kırmızı gül, çiçekçide 5 katına satılıyor
        Serada 20 lira olan kırmızı gül, çiçekçide 5 katına satılıyor
        Antalya'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Antalya'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Batı Akdeniz'den yılın ilk ayında yaklaşık 218 milyon dolarlık ihracat
        Batı Akdeniz'den yılın ilk ayında yaklaşık 218 milyon dolarlık ihracat
        Sergen Yalçın: Böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan...
        Sergen Yalçın: Böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan...
        İsmail Kartal: Başkanımız sezon sonunda kararını tekrardan gözden geçirecek...
        İsmail Kartal: Başkanımız sezon sonunda kararını tekrardan gözden geçirecek...