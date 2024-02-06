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        Asker uğurlamasında yol kapattılar

        ANTALYA'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kayda alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:50
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        Asker uğurlamasında yol kapattılar
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        ANTALYA'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kayda alındı. 

        Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi´nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı. Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekindi ve maytap patlattı. Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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