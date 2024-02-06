Asker uğurlamasında yol kapattılar
ANTALYA'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.
ANTALYA'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.
Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi´nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı. Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekindi ve maytap patlattı. Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.
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