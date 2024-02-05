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        Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın seraya sıçradı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve sıçradığı serada hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:26
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        Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın seraya sıçradı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve sıçradığı serada hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pınarcık Mahallesi'nde dere kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki seraya sıçradı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına ilk müdahaleyi sera sahipleri haznesine su koydukları ilaçlama motoruyla yaptı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangın, bir seranın naylonlarına ve yaklaşık 2 dönüm sazlık alana zarar verdi.

        Sazlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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