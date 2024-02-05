Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Yangın sırasında evde olan anne ve iki çocuğunun kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde bulunan binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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