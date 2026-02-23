Canlı
        Antalya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:06
        Avrupalı turistin "çifte bayram" rotası Antalya olacak

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde asıl hareketliliğin martta Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleriyle başlayacağını belirterek, iç pazar kadar Avrupa pazarının da yoğun geçeceğini söyledi.

        Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmin sürdürülebilir olmasında tüm paydaşların istişare kültürüyle çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Turizmin tek başına sadece otelcilerin yapabileceği bir meslek dalı olmadığına dikkati çeken Kavaloğlu, "Turizm uçak şirketleri, tur operatörleri, acenteler, transfer şirketleriyle birlikte yerel kaynaklarla kamunun, merkezi kaynakların bir arada kullanıldığı bir sistem, milli bir sektör." dedi.

        Kavaloğlu, sektörün başarılı olmasında paydaşların birlikte çalışma kültürünün önemli olduğunu, 2026'nın zor geçme ihtimaline karşı birlikte hareket etmek gerektiğini vurguladı.

        Tatilcilerin Ramazan Bayramı için de rezervasyonlar yaptırdığına işaret eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Mart ayında Ramazan Bayramı'nda turizmde iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Turizmde martın üçüncü haftasında özellikle iç pazardan çok ciddi bir ivme bekliyoruz. Ayrıca Avrupa'da yaşayan Türklerin de yine Ramazan Bayramı'nda bir numaralı destinasyonları Antalya ve Türkiye olacak. Dolayısıyla o arada bir de Nevruz tatili var. Hemen akabinde yine Avrupa'nın Paskalya tatili de bu döneme denk geliyor. Avrupalı Türklerin Ramazan Bayramı için tur operatörleri üzerinden gelen rezervasyonlarında çok ciddi yoğunluk var. Ramazanda Türkiye'ye gelemeyen Avrupalılar, Ramazan Bayramı ve Paskalya tatillerini birlikte Antalya'da geçirecek. Bence bu çok değerli. Yoğunluk bekliyoruz."

        - "İç pazar da erken rezervasyonun bilincine vardı"

        Kavaloğlu, erken rezervasyonların özellikle yüksek sezon için başladığını anlatarak haziran, temmuz için çok ciddi rezervasyon aldıklarını söyledi.

        Bu sene iç pazarın çok daha önceden erken rezervasyon yaptırdığını aktaran Kavaloğlu, "Bu bizim için çok olumlu. 'Yerli turist tatili yabancı turistten daha pahalı satın alıyor.' diye kanıksanmış düşünce vardı. Yerli turist de artık bunun bilincine vardı. Erken rezervasyonla çok avantajlı tatil satın alabiliyor." dedi.

        Kavaloğlu, özellikle İngiltere ve Almanya'nın erken rezervasyonlarda oldukça hızlı hareket ettiğini belirterek, 2027 sezonu satışa açılsa dahi talep oluşabileceğini ifade etti.

