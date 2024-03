İki lastik toptan altın madalyalı öğrencilere

AFYONKARAHİSAR'da beden eğitimi öğretmeni Himmet Kağan Tekin'in dört yıl önce atandığı ortaokulda sadece iki lastik top varken, bugün 5 branşta 13 takım kuruldu. Bu takımlar, 58'i altın, 200'ü aşkın madalya ile 10 kupa kazandı.Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesindeki Akharım Atatürk Ortaokulu'na 2019-2020 eğitim öğretim döneminde beden eğitimi öğretmeni Himmet Kağan Tekin'in atanmasıyla, hiçbir branşta takımı olmayan ve sadece iki lastik futbol topu bulunan okulda bugün 5 branşta 13 takım kuruldu. Kız ve erkek öğrencilerin oluşturduğu takımlar, Afyonkarahisar'da başarıdan başarıya koşuyor ve her yıl beldeye altın madalya ve il birinciliği kupaları getiriyor.'İKİ LASTİK TOP VARDI'Pandemi öncesi atandığı beldede iki ortaokul bulunduğunu, ikisinde de hiçbir sportif faaliyetin olmadığını belirten öğretmen Himmet Kağan Tekin, "Ancak öğrencilerin sportif açıdan muazzam potansiyele sahip olduğunu dönem başında fark ederek, beldede sporun canlanması için girişimlerde bulundum. O günkü şartlarda bir karton kutu içerisinde 2 lastik toptan başka malzemem yoktu. Bu motivasyonumu düşürdü ama vazgeçmedim. Hemen malzeme temini için bağışçı ve sponsor aramaya başladım. Bu konudaki girişimlerim ilk başlarda sonuçsuz kaldı" dedi. KIZLAR TARLA YOLLARINDA ANTRENMANLA İL BİRİNCİSİ OLDUPandemi sürecine girilmesiyle okulların uzun süre kapalı kaldığını hatırlatan Tekin, pandemi sonrası çalışmalarına tekrar başladığını belirterek, “Malzeme eksikliği olduğu için ilk başta en az malzeme gerektiren branşlara yöneldim. Okula hemen bir atletizm-kros takımı kurdum. Bu konuda yetenekli gördüğüm öğrencileri seçtim ve çalışmalara başladım. Öğrencilere uygun ortamı sağlamak için beldenin eğimi az olan tarla yollarında çalışmalar gerçekleştirdik ve o yıl kız takımımız il birincisi oldu. Bu biraz önümüzü açtı. Bundan sonra işler biraz daha kolaylaştı, ancak malzeme yine en büyük sorunumuzdu" diye konuştu. BİLEK GÜREŞİ MASASINI KENDİLERİ YAPTIBilek güreşi müsabakalarına katılmak istediklerini, ancak bilek güreşi masalarının olmadığını anlatan Tekin, “Profesyonel bilek güreşi masaları ise çok pahalıydı. Kaynak bulamadık. Okuldaki hizmetli memurumuz Süleyman Örmeci, demir-kaynak işlerinden anlıyordu. Masanın tasarımını ona gösterdim ve çerçevesini kendimiz üretmeye karar verdik. Atıl haldeki demirlerden masa çerçevesini kaynakladık ve boyadık. Okul müdürümüz Muhammet Mustafa Özçelik ile masa üzerine MDF kestirdik. Bir koltuk kaplama atölyesinde MDF üzerine sünger ve koltuk kumaşı kaplaması yaptırdık ve demir çerçeveye sabitledik. Bu çalışma bizi Türkiye şampiyonasına kadar götürdü. Bir kız öğrencimiz Türkiye 6'ncısı olarak büyük başarı sergiledi. Bilek güreşi müsabakalarında toplamda 36 madalya kazanarak muazzam bir başarı elde ettik" dedi. KÖY HALKININ BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİBu başarılar sayesinde öğrencilerin ve köy halkının okula bakış açısının da değiştiğini kaydeden Tekin, “Okulumuz bu dönemde takım sporlarında başarılara devam etti. Okulumuz kız futsal takımı, malzeme eksiğimizin çokluğuna rağmen Afyonkarahisar'da 3'üncü olmayı başardı. Futsal ayakkabıları ve dizlik gibi koruyucu malzemeleri olsaydı, merkez okulları ile özel okullardaki gibi doğru zeminde antrenmanlarını yapabilselerdi çok rahat Afyonkarahisar birincisi olup Türkiye şampiyonalarında başarılar elde edebilirlerdi. Bu başarılarla 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tamamladık. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına da bomba gibi başlayan Akharım Atatürk Ortaokulu öğrencileri, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor" diye konuştu. 13 TAKIM VARŞu an Akharım Atatürk Ortaokulu'nda küçükler ve yıldızlar erkek, yıldızlar kız 3 futsal, yıldızlar kız ve erkek dart, yıldızlar kız ve erkek atletizm-kros, yıldızlar erkek grekoromen, kız serbest güreş, küçükler ve yıldızlarda hem kız hem erkek dört bilek güreş takımı olmak üzere toplam 13 takım var. Bu takımlar son iki yılda 58'i altın 200'ü aşkın madalya ve çoğu il birinciliği 10 kupa kazandı. Ancak belde ortaokulunun zemin sorunu nedeniyle futbol, voleybol, basketbol gibi branşlarda takım kurulamıyor. SU DOLU PET ŞİŞELERLE AĞIRLIK ÇALIŞMASIFiziki ve maddi yetersizliklere bağlı birçok ihtiyacı olan öğrenciler, bilek güreşi müsabakalarına hazırlandıkları süreçte ağırlık çalışmalarını su dolu pet şişelerle yaptı. Okulda voleybol filesi olmadığı dönem saman balyası iplerini çekip oynayan öğrenciler, futsal ayakkabısı pahalı olduğundan normal ayakkabılarla maça çıktı. Kız takımı, kaydırmaz hale getirmek için ayakkabı tabanına saç spreyi sıkıp maça çıktı.AYAKKABI OLMADIĞI İÇİN MÜSABAKALARA KATILAMADILARÖğretmen Tekin, yaşadıkları bazı zorlukları ise şöyle anlatı:“Futsal ayakkabısı çok maliyetli olduğundan temin edemedik ve normal ayakkabı kaydığı için defalarca sorun yaşadık. Ayakkabı tabanını kaydırmaz hale getirmek için saç spreyine kadar her şeyi denesek de soruna çözüm bulamadık ve yarı final maçını kaybederek il üçüncüsü olduk. Güreş müsabakalarında güreş ayakkabısı zorunlu bir kuraldır, ancak temin edemediğimizden müsabakalara katılmamıza izin verilmedi. Öğrencilerimiz rakiplerinden rica ederek her maç öncesi ayakkabı bulup maçlara çıktık ve çeşitli başarılar elde ettik. Okul basketbol ve voleybol sahası zemininin kalkmasından dolayı bu branşlarda eğitim ve çalışma yapmakta çok zorlanıyoruz."