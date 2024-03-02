Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını şaşırdılar (2)

MİTİNGEKATILDI, YAPIMI TAMAMLANAN 1500 YATAK KAPASİTELİ ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ VE BAĞLANTI YOLLARININ RESMİ AÇILIŞINI YAPTI

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez ilçesindeki mitingin ardından yerel seçim adaylarını tanıttığı mitinge katıldı, yapımı tamamlanan 1500 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının resmi açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılış töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Hastane önünde yapılan açılış töreninde konuşan Erdoğan, "En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz, 1500 yatak kapasitesi ile en değerli turizm ve üretim markalarımızdan birisi, önemli bir katkı sağlayacaktır. Hastane bünyesindeki merkez ve ünitelerle Antalyalılara en kaliteli sağlık hizmetlerini vereceğiz. 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ise hastanemize ulaşımın en rahat şekilde yapılmasına olanak verecek. Hastanemiz ile bağlantı yolunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hastanenin yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Hastanelerimizde dertlerine derman arayacak Antalyalı kardeşlerimize şifa diliyorum. İktidara gelirken milletimize, ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bunları eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak sıralamıştık. Bunlara ülkemizin diğer tüm başlıklardaki yatırım eksiklerini de ilave ettik. Altyapısı, sistemi ve insan kaynağı ile bu alanlarda yaptığımız reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.

'HASTANELERDE REHİN KALAN VATANDAŞLARIMIZI HATIRLAYIN'

Şehir hastanelerinin bir gayretin ürünü olduğunu belirten Erdoğan, "Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35 ile 40 üzerinde olanlar iyi bilir. Her bakımdan tel tel dökülen hastaneleri hatırlayın. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Doktor bulmanın, ilacı temin etmenin ayrı dert olduğu o çarpık sistemi hatırlayın. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık. Şehir hastanelerimiz bu gayretin ürünü. Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi birimini bir arada buluşturan bir sistem kurduk. Hastası, hasta yakınıyla vatandaşımızın şehrin bir ucundan diğerine koşturmasının önüne geçtik" dedi.

'SİSTEMİN EKSİKLİKLERİ, AKSAKLIKLARI ÇIKABİLİR'

Kanuni Sultan Süleyman'ın sözlerinden alıntı yapan Erdoğan, "Şehir hastaneleri ülkemize mahsus yeni bir sağlık hizmetidir. Böylesine orijinal bir sistemin eksiklikleri, aksaklıkları çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki serzenişlerinin farkındayız. Bunları da en kısa sürede gidereceğiz. Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız. Eskiden insanımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi Türkiye dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Kanuni, 'Devlet feda olsun ama insanımız yaşasın' diyor. Bu gelişme kendi kendine olmadı. Arkasında çok ciddi emeğin, kaynağın yattığı iftihar tablosunun kıymetini iyi bilelim" diye konuştu.

'HERKESİN BAŞKANI NE YAPTI ANTALYA'DA?'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in seçim sloganına atıfta bulunan Erdoğan, "Milletimiz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor ve hayır duasını her fırsatta ifade ediyor. 31 Mart'ta Antalya bir karar verecek. Durmak yok, artık yeter, yeni bir adım atalım diyeceğiz. Birilerinin dediği gibi, 'Herkesin başkanı.' Herkesin başkanı ne yaptı Antalya'da? Hiçbir şey yok, tabelalarda herkesin başkanı. Bunlar yalan ifadeler, çarpık ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Bizim bütün yatırımları 21 yılda Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı herkes biliyor. Antalya bir turizm kenti ama doğru dürüst havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Bizimle birlikte terminal binalarımızdan tutunuz, pistlerine, uçak seferlerine varıncaya kadar hepsi bir başka oldu" dedi.

'GÜZEL İŞLERİ TAKDİR ETMEK ERDEM İŞARETİDİR'

Yapılan eserlerin dünyada eşi olmadığını söyleyen Erdoğan, "Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmet etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayinde, turizmde, diğer alanlarda hayata geçirilen projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez. Türkiye 60 milyon turiste yürüyorsa sadece turizm gelirleriyle bir patlamayı yaşıyorsa bu atılan atılımların neticesidir. Güzel işleri takdir etmek erdem işaretidir. Türkiye'nin avantajı geçmişte sağlam ve işler bir altyapısı olmadığı için, ihtiyaçlarını en son teknolojiye ve sisteme dayalı olarak karşılama imkanına sahip olmasıdır. Bizim hastanelerimiz kadar modern, bizim okullarımız kadar yeni, bizim yollarımız kadar konforlu, bizim havalimanlarımız kadar ferah eserleri dünyada zor bulursunuz" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZE HER ALANDA İFTİHAR EDECEĞİMİZ BİR ÜLKE BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında daha büyük hedeflere yöneldiklerini söyleyen Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin 100, 150 yıl önce tamamladıkları altyapıyı biz büyük ölçüde son çeyrek asırda kurarak onlarla rekabet eder hale gelebildik. Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinde bu gerçeğin çok büyük etkisi var. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarında yerimizi almaktır. Gençlerimize, siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla her alanda iftihar edeceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için de gece- gündüz çalışıyoruz. Hizmete açtığımız her yeni yatırımı bu yolda atılmış bir adım olarak görüyoruz" dedi.

BAKAN KOCA: GELİNEN NOKTA GEÇMİŞLE KIYASLANAMAZ

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyi 32 ayda bitirip hizmete açtıklarını söyledi. Koca, "Çok sayıdaki hastaneyi tek çatı altında toplayan şehir hastanelerimizin sayısı 24'e ulaştı. Sağlık hizmetlerinin 4'te 1'ini artık şehir hastanelerimizde vermekteyiz. Geçmişle kıyaslanamayacak bir güç ve konfordur gelinen nokta. Türkiye Yüzyılı sağlıkta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından daha 2013'te başlatılmıştır. 2002 yılından bu yana Antalya'da 26 hastane, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, toplam 60 sağlık hizmeti açtık. Döşemealtı Devlet Hastanesi inşaatı bitti, önümüzdeki 2 ay içerisinde hasta alımına başlayacağız" dedi.

Türkiye'de birçok işe imza attıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin cennet köşesi olan Antalya'ya her ziyaretlerinde yeni bir proje hayata geçirdiklerini, Antalya- Alanya otoyolunun yapımına da en kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdeleyi keserek Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Erdoğan, hizmete açılan hastaneyi gezerek, bilgi aldı.