Antalya Diplomasi Forumu 2024 Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Bölgesel mekanizmaların rolü ne olmalı?" başlıklı panelde, dijital olarak bağlı ancak bir o kadar da ayrışmış bir dünyada bölgesel sahiplenme ve işbirliği ele alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:47 facebook

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