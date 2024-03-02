Antalya Diplomasi Forumu 2024
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Bölgesel mekanizmaların rolü ne olmalı?" başlıklı panelde, dijital olarak bağlı ancak bir o kadar da ayrışmış bir dünyada bölgesel sahiplenme ve işbirliği ele alındı.
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Bölgesel mekanizmaların rolü ne olmalı?" başlıklı panelde, dijital olarak bağlı ancak bir o kadar da ayrışmış bir dünyada bölgesel sahiplenme ve işbirliği ele alındı.
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