Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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