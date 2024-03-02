Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        ADF 2024'te yerli otomobil TOGG da sergileniyor
        ADF 2024'te yerli otomobil TOGG da sergileniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacakla...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacakla...
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatl...
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatl...
        Antalya Diplomasi Forumu 2024
        Antalya Diplomasi Forumu 2024
        Antalya Diplomasi Forumu 2024
        Antalya Diplomasi Forumu 2024
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacakla...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacakla...