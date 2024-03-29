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        Ocak ve şubatta kruvaziyer turizminde rekor

        KRUVAZİYER turizminde ilk defa ocak ve şubat ayında 23 kruvaziyer, Türkiye'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:35
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        Ocak ve şubatta kruvaziyer turizminde rekor
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        KRUVAZİYER turizminde ilk defa ocak ve şubat ayında 23 kruvaziyer, Türkiye'ye geldi. 8 limana demir atan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer aldı.

        Türkiye'deki 8 limana ocak ve şubat aylarında ilk kez 23 kruvaziyer yanaştı. İstanbul ve Samsun'a 4'er, Trabzon ile Amasra'ya 3'er, Kuşadası'na 6, İzmir, Marmaris ile Çanakkale'ye 1'er kruvaziyer geldi. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer aldı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer ile yolcu sayısında geçen senenin ocak ve şubat aylarına göre artış yaşandı. Geçen yıl ocak ve şubatta 14 kruvaziyerle 10 bin 480 yolcu geldi. 2024 ocak ile şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre gemi sayısı yüzde 64, yolcu sayısı yüzde 120 arttı.

        Kruvaziyer turizminde ilk defa ocak ve şubat aylarında 23 kruvaziyer Türkiye'ye geldi. 2024 Ocak ve şubat, gelen kruvaziyer sayısıyla 2015'ten sonra en fazla geminin geldiği ocak-şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 2 aylık dönemi gemi sayısı 2011, 2013, 2015 yıllarından fazla olmasına rağmen, yolcu sayısı geride kaldı. 13 yıllık dönemde ocak ve şubat aylarında en fazla gemi ve yolcunun geldiği yıllardan 2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu Türkiye'yi gezdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'ye 2011'den 2024'e ocak şubat ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

        "2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2012'de 3 gemi 6 bin 617 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2014'te 11 gemi 18 bin 6 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu, 2019'da 4 gemi 564 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'te 5 gemi 1727 yolcu, 2023'te 14 gemi 10 bin 480 yolcu, 2024'te 23 gemi 23 bin 47 yolcu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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