Kafedeki çatışmada 25 şüpheli adliyede

ANTALYA'da, ortak oldukları kafenin satışına ilişkin Mahmut K. ile Mevlüt O. arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.

Olay, 27 Mart günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafede meydana geldi. Kafenin iki ortağı Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında, yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık yaşandı. Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Taraflar birbirine bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.