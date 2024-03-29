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        Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, ÇMO'yu ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:09
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        Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, ÇMO'yu ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şubesi'ni ziyaret etti.

        ÇMO Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Manavoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çalışmalarını aktardı.

        Kent gündemi, sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda Manavoğlu, "Muratpaşa'nın kurucu belediye başkanı olan babamın döneminden bana miras olarak kabul ettiğim projeler var. Antalya'nın hak ettiği değere gelmesini sağlayacak projeler var. Bu projeler bizi heveslendirdi. Bu heves ve heyecanla bu yola girdik. Antalya ve Muratpaşa'nın hak ettiği değere gelmesi, yarım kalan hizmetlerin tamamlanması amacıyla mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

        Kente değer katan ve daha yaşanabilir hale getirecek projelere imza atacaklarını dile getiren Manavoğlu, şunları kaydetti:

        "Örneğin şelalenin arkasına geçip fotoğraf çektirmek yerine önüne geçebileceğimiz güzel köprüler yapalım istiyoruz. Doğaya, habitata, ekolojik dengeye zarar vermeden güzellikleri görebileceğimiz projeler üretelim istiyoruz. Yalım Park'ta kahvemizi yudumlarken lavabo ihtiyacı için işletmelerin kapısını çalmak zorunda kalmayalım, güzel ve hijyenik ortamlarımız olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇMO Şube Başkanı Dikmen de Manavoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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