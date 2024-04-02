Boşandığı eşi hakkında dedikodu yapan akrabasını öldürdü (2)

Antalya'daboşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın Güler'i tabancayla vurarak öldüren İlker Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sever, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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