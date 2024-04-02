Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişileri kendilerini "savcı", "hakim" ve "polis" olarak tanıtıp 6 müştekiyi aynı yöntemle 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Antalya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda Antalya'da 1, Şanlıurfa'da 7 kişi olmak üzere olayları organize eden şahısların da arasında bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Trump'tan 1 Nisan şakası
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        İngiltere'de tip 1 diyabet hastaları için dönüm noktası
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "25. Yıl Gala Gecesi" konseri verecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "25. Yıl Gala Gecesi" konseri verecek
        Antalya'daki hayvanat bahçesi, yeni doğumlarla renklendi
        Antalya'daki hayvanat bahçesi, yeni doğumlarla renklendi
        Hayvanat bahçesinde yeni yavru sevinci
        Hayvanat bahçesinde yeni yavru sevinci
        Kar örtülü gün sayısı, son 10 yılda 6,2 gün azaldı
        Kar örtülü gün sayısı, son 10 yılda 6,2 gün azaldı
        Akraba evliliği, 14 yılda yarıya yakın azaldı
        Akraba evliliği, 14 yılda yarıya yakın azaldı
        Alanya'da motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Alanya'da motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...