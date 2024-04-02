Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişileri kendilerini "savcı", "hakim" ve "polis" olarak tanıtıp 6 müştekiyi aynı yöntemle 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda Antalya'da 1, Şanlıurfa'da 7 kişi olmak üzere olayları organize eden şahısların da arasında bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.