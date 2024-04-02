Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "25. Yıl Gala Gecesi" konseri verecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla hazırlanan "25. Yıl Gala Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "25. Yıl Gala Gecesi" konseri verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla hazırlanan "25. Yıl Gala Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Devlet Opera ve Balesi olarak faaliyetlerini sürdüren Antalya DOB'un gala konseri, 5 Nisan saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Konserde Antalya DOB sanatçıları, daha önce sahnelenen 19 opera ve bale eserinden seçilen bölümleri sahneleyecek.

        Konserde, soprano Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Devrim Demirel, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksel Yaran, bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, bas bariton Umut Tarık Akça, Şafak Güç ve Engin Suna ile bale sanatçıları sahne alacak.

        Orkestrayı şef Lorenzo Castriota, Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem'in yöneteceği konserde, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlenecek.

        Sanatçılara Antalya DOB korosunun eşlik edeceği konserde, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

        Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

        Benzer Haberler

        Antalya'daki hayvanat bahçesi, yeni doğumlarla renklendi
        Antalya'daki hayvanat bahçesi, yeni doğumlarla renklendi
        Hayvanat bahçesinde yeni yavru sevinci
        Hayvanat bahçesinde yeni yavru sevinci
        Kar örtülü gün sayısı, son 10 yılda 6,2 gün azaldı
        Kar örtülü gün sayısı, son 10 yılda 6,2 gün azaldı
        Akraba evliliği, 14 yılda yarıya yakın azaldı
        Akraba evliliği, 14 yılda yarıya yakın azaldı
        Alanya'da motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Alanya'da motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off