Antalya Devlet Opera ve Balesi "25. Yıl Gala Gecesi" konseri verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla hazırlanan "25. Yıl Gala Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Devlet Opera ve Balesi olarak faaliyetlerini sürdüren Antalya DOB'un gala konseri, 5 Nisan saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde Antalya DOB sanatçıları, daha önce sahnelenen 19 opera ve bale eserinden seçilen bölümleri sahneleyecek.

Konserde, soprano Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Devrim Demirel, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksel Yaran, bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, bas bariton Umut Tarık Akça, Şafak Güç ve Engin Suna ile bale sanatçıları sahne alacak.