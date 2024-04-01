Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
Salon:Atatürk
Hakemler:İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak
Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)
Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Koç, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 27-29, 11-15
Süre: 146 dakika (26, 29, 34, 38, 19)
ANTALYA
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