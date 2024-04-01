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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:08
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
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        Salon:Atatürk

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

        Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Koç, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

        Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 27-29, 11-15

        Süre: 146 dakika (26, 29, 34, 38, 19)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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