Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otizmli minik depremzede Mert, piyanoda kendini geliştiriyor

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan 6 yaşındaki otizmli Mert Okutan, yeteneği sayesinde birkaç kez dinlediği şarkıları piyanoda çalabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli minik depremzede Mert, piyanoda kendini geliştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan 6 yaşındaki otizmli Mert Okutan, yeteneği sayesinde birkaç kez dinlediği şarkıları piyanoda çalabiliyor.

        6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinden çıkmayı başardıktan sonra apartmanları yıkılan Yaşar ve Meral Okutan çifti, 2 çocuklarıyla hayata tutunmaya çalıştı.

        Depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına yerleşen ailenin 6 yaşındaki çocukları Mert'e yakınlarının tavsiyesi ile gittikleri hastanede otizm tanısı konuldu.

        Depremin yaralarını sarmaya çalışırken çocuklarına otizm tanısı konulmasıyla üzüntü yaşayan aile, Mert'in eğitimi için Antalya'ya yerleşti.

        Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Mert, yetenekleriyle öğretmenlerinin ilgisini üzerine çekti.

        Öğretmenlerinin müzikteki yeteneğini fark ettiği Mert, sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalmaya başladı. Haftanın 2 günü dernekte eğitim alan Mert için özel müzik programı hazırlandı.

        - "Oğlumun otizmini çok geç fark ettik"

        Anne Meral Okutan, AA muhabirine, Mert'in okula gitmeden kendi çabalarıyla okumayı öğrendiğini, piyano çalabildiğini ve İngilizce konuşabildiğini söyledi.

        Oğluna tanı konulmadan önce otizmin ne olduğunu bile bilmediğini belirten Okutan, "Oğlumun otizmini çok geç fark ettik. İngilizce konuşabildiğini bilmiyorduk. Kore diline de ilgisi varmış ve bazı kelimeleri konuşabiliyor. Bunları duyunca çok şaşırdık. Duyduğu eserleri de anında piyanoda çalabiliyor. Kendimizi onun eğitimine adadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel eğitimlerini karşılayamıyoruz. Kurumların ücretsiz eğitimleri bu anlamda bize çok faydalı oluyor." dedi.

        Mert'e piyano dersi veren öğretmen Yağmur Erel de küçük çocuğun algılarının çok yüksek olduğunu kaydetti.

        Mert'in İngilizce sorulara kolaylıkla cevap verdiğini vurgulayan Erel, "Hiç zorlanmadan duyduğu herhangi bir eseri piyanoda çalabiliyor. Otizmli çocukların müzik yeteneği yüksek olabiliyor. Ailelerin, otizmli evlatlarının yanında müzik dinlemeleri gerekiyor. Böylelikle çocukların yeteneklerini de fark edebilir ve ona göre yönlendirme yapabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler

        Benzer Haberler

        Balık popülasyonunun düştüğü Konyaaltı sahiline resif önerisi
        Balık popülasyonunun düştüğü Konyaaltı sahiline resif önerisi
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Antalya'da CHP'li Böcek başkan seçildi; CHP 15, AK Parti 3, DP 1 ilçe kazan...
        Antalya'da CHP'li Böcek başkan seçildi; CHP 15, AK Parti 3, DP 1 ilçe kazan...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara hitap etti...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara hitap etti...
        Muhittin Böcek, Antalya, büyükşehir olduktan sonra iki dönem üst üste başka...
        Muhittin Böcek, Antalya, büyükşehir olduktan sonra iki dönem üst üste başka...
        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası tamamlandı
        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası tamamlandı