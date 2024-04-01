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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:47
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Ligde geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

        Antalyaspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.

        Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Bitexen Antalyaspor 4-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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