Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.
Antalyaspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Bitexen Antalyaspor 4-0 kazanmıştı.
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