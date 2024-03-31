Judoda Antalya Grand Slam sona erdi

Milli sporcu Kayra Özdemir 78 kiloda Koreli Hayun Kim'i, 78 kiloda milli sporcu Hilal Öztürk de Fransız rakibi Lea Fontaine'yi yenerek üçüncü oldu.

Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada, 90 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Mihael Zgank, Macar rakibi Peter Safrany'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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