Oy kullanmaya köpeği "Buddy" ile gitti
Antalya'dayaşayan Sinem Küçük köpeği "Buddy" ile oyunu kullandı.
Antalya'dayaşayan Sinem Küçük köpeği "Buddy" ile oyunu kullandı.
Sinem Küçük oy kullanacağı Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine 8 yaşında olan kırma erkek köpeğiyle geldi.
Birbirlerine çok bağlı olduklarını ifade eden Küçük, oy kullanmaya da birlikte geldiklerini söyledi.
Seçimlerin en iyi şekilde sonuçlanmasını dileyen Küçük "Buddy'i bir yaşında sahiplendim günden beri hiç ayrılmadık 7 yıldır birlikteyiz oyumuzu da beraber kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.