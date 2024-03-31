Oy kullanmaya köpeği "Buddy" ile gitti

Antalya'dayaşayan Sinem Küçük köpeği "Buddy" ile oyunu kullandı.

Sinem Küçük oy kullanacağı Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine 8 yaşında olan kırma erkek köpeğiyle geldi.

Birbirlerine çok bağlı olduklarını ifade eden Küçük, oy kullanmaya da birlikte geldiklerini söyledi.

Seçimlerin en iyi şekilde sonuçlanmasını dileyen Küçük "Buddy'i bir yaşında sahiplendim günden beri hiç ayrılmadık 7 yıldır birlikteyiz oyumuzu da beraber kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi.