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        Kolları olmayan engelli seçmen, oy zarfını ağzıyla sandığa attı

        Antalya'da kolları olmayan engelli Bülent Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:57
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        Kolları olmayan engelli seçmen, oy zarfını ağzıyla sandığa attı
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        Antalya'da kolları olmayan engelli Bülent Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

        Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi.

        Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

        Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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