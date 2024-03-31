Kolları olmayan engelli seçmen, oy zarfını ağzıyla sandığa attı

Antalya'da kolları olmayan engelli Bülent Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi.

Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı.

Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.